Нужно сверстать лендинг

$25
HTML-версткаЗакрыт12 заявок319 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать лендинг.

Сроки - до 1 октября, 12:00 по МСК.

Кроссбраузерность обязательна! 

Скорость загрузки не менее 70 по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru

Прикпреляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Все подробности обсудим с кандидатами.

7 лет назад
pmellendorf
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Добавить сервисы (таймер, подписаться) на сайт на MODx rev.

    $70

    Нужно подключить/сделать несколько модулей на сайт: 1) Счетчик обратного отчета, До конца акции осталось ... , с возможностью задавать время окончания акции 2) Кнопку подписаться, где оставляешь мейл и по нему будут высылаться видео-советы или ворд-файлы 3) голосование ...

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка под мобильные девайсы

    Добрый день надо сверстать под мобильные девайсы не сложные лендинги, скорее простенькие картинки прикреплены сколько будет стоить верстка?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужна адаптивная верстка под мобильные

    Нужно сделать адаптивную верстку на сайте avtomag50.ru на CMS Joomla 2.5.28 под мобильные устройства. На главной странице показывать поисковую строку и меню. В категории "Каталог" страница с поисковой строкой. Основное внимание на страницу результатов поиска ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта под bootstrap + натяжка на joomla

    Требуется верстальщик Bootstrap + натяжка на Joomla 8 страниц  Рассмотрю специалиста предоставившего ссылки на bootstrap работы 2-3 шт и стоимость работ (изучившего ТЗ)  ТЗ https://docs.google.com/document/d/1QkYYS9cE_Y4svQZh32MIsFX8EEseDu277Dd43lMjdh0/edit ПРОСЬБА , кто просит предоплату , не писать

    Верстка сайтаJoomlaBootstrap
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Уникальная адаптивная верстка для сайта, 4 страницы.

    $30

    Есть сайт pesenok.ru, нужно заново сверстать с нуля, можно использовать bootstap. Главная, страница буквы (исполнителей), страница исполнителя (песни исполнителя), и собственно, страница песни. - 4 страницы. Необходим уникальный html и css код - новый, не переделанный старый (для ...

    HTML-верстка7 заявок
    Завершен
    6 лет назад