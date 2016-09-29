Нужно сверстать лендинг

Нужно подключить/сделать несколько модулей на сайт: 1) Счетчик обратного отчета, До конца акции осталось ... , с возможностью задавать время окончания акции 2) Кнопку подписаться, где оставляешь мейл и по нему будут высылаться видео-советы или ворд-файлы 3) голосование ...