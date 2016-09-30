HTML Вёрстка bootstrap и немного программирования

HTML-версткаЗакрытнет заявок87 просмотров
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Ищу хорошего верстальщика-программиста для доработок по сайту на долгосрочную основу. 

Выдаю ТЗ порциями. 

Первое ТЗ в приложении. 

Необходимо Добавить на сайт несколько простых форм.

Изменить правила работы форм, сделать так, чтобы нельзя было отправить заявку, когда форма незаполнена.  И т.д. 

Сайт Pnevmo-karkas.ru

HTMLBootstrap
7 лет назад
GlobalTennis
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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