HTML Вёрстка bootstrap и немного программирования

Необходимо сверстать прикрепленную к задаче страницу К работе приступить необходимо сегодня. https://yadi.sk/i/nEjBBT00vuuou http://getbootstrap.com/customize/?id=dbce432361f4523df2295858686d5cc3. Вот сборка бутстрапа, в которой инпуты и селекты со скругленными краями и нужной заливкой. Но они не подходят к макету, потому что нужно час-два поразбиратся и создать ...