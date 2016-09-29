Нужна адаптивная верстка под мобильные

Необходимо сверстать прикрепленную к задаче страницу К работе приступить необходимо сегодня. https://yadi.sk/i/nEjBBT00vuuou http://getbootstrap.com/customize/?id=dbce432361f4523df2295858686d5cc3. Вот сборка бутстрапа, в которой инпуты и селекты со скругленными краями и нужной заливкой. Но они не подходят к макету, потому что нужно час-два поразбиратся и создать ...
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Нужно сделать адаптивную верстку на сайте avtomag50.ru на CMS Joomla 2.5.28 под мобильные устройства. На главной странице показывать поисковую строку и меню. В категории "Каталог" страница с поисковой строкой. Основное внимание на страницу результатов поиска (табличная верстка). По остальным страницам шаблон позволяет.
Результат поиска я вижу так:
Искомый товар
Бренд РОССИЯ
Артикул 162075
Описание Антифриз зеленый -40С 220кг/216.5л Euro SINTEC
Наличие 2
Доставка 1-2 д.
Склад №1 AAT эту строку можно убрать
Дата 29.09.2016 эту строку можно убрать
Цена 19885
Действие Кнопка "В корзину"
и так далее построчно
Готов ознакомиться с вашими предложениями.
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