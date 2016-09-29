Нужна адаптивная верстка под мобильные

HTML-версткаЗакрыт6 заявок198 просмотров
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Нужно сделать адаптивную верстку на сайте avtomag50.ru на CMS Joomla 2.5.28 под мобильные устройства. На главной странице показывать поисковую строку и меню. В категории "Каталог" страница с поисковой строкой. Основное внимание на страницу результатов поиска (табличная верстка). По остальным страницам шаблон позволяет. 

Результат поиска я вижу так: 

Искомый товар 

Бренд         РОССИЯ 

Артикул         162075 

Описание Антифриз зеленый -40С 220кг/216.5л Euro SINTEC 

Наличие         2 

Доставка         1-2 д. 

Склад         №1 AAT         эту строку можно убрать 

Дата                 29.09.2016     эту строку можно убрать 

Цена        19885 

Действие         Кнопка "В корзину" 

       и так далее построчно 

Готов ознакомиться с вашими предложениями.

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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