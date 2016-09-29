Требуется frontend magento разработчик

Нужно подключить/сделать несколько модулей на сайт: 1) Счетчик обратного отчета, До конца акции осталось ... , с возможностью задавать время окончания акции 2) Кнопку подписаться, где оставляешь мейл и по нему будут высылаться видео-советы или ворд-файлы 3) голосование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для выполнения достаточно срочной работы ищу frontend разработчика.
Имеются готовые макеты в PSD. Нужно сверстать, натянуть на Magento.
Дизайн и детали проекта покажу кандидатам
Требования
Опыт верстки под Magento от 2-х лет;
Соответственно, уверенные знания HTML/CSS/JS. Обязательно Bootstrap;
Возможность быть на связи в рабочее время;
Адекватность и способность решать проблемы, а не искать оправдания.
В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.
В отклике укажите ссылки на ваши последние работы и пожелания по оплате в час/за проект.
Пишите и обязательно прикладывайте ссылки на последние работы.
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