Требуется frontend magento разработчик

Для выполнения достаточно срочной работы ищу frontend разработчика.

Имеются готовые макеты в PSD. Нужно сверстать, натянуть на Magento.

Дизайн и детали проекта покажу кандидатам

Требования

Опыт верстки под Magento от 2-х лет;

Соответственно, уверенные знания HTML/CSS/JS. Обязательно Bootstrap;

Возможность быть на связи в рабочее время;

Адекватность и способность решать проблемы, а не искать оправдания.

В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.

В отклике укажите ссылки на ваши последние работы и пожелания по оплате в час/за проект.

Пишите и обязательно прикладывайте ссылки на последние работы.