Нужно подключить/сделать несколько модулей на сайт: 1) Счетчик обратного отчета, До конца акции осталось ... , с возможностью задавать время окончания акции 2) Кнопку подписаться, где оставляешь мейл и по нему будут высылаться видео-советы или ворд-файлы 3) голосование ...
Верстка интернет-магазина из 12 страниц и интеграция его с CMS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
“Жизнь и приключения” — интернет-магазин, который занимается покупкой и продажей подержанных книг и тематических наборов. На сайте можно оформить подписку на буксбокс — набор-сюрприз из нескольких книг, который составляется индивидуально для каждого покупателя. От конкурентов магазин отличают низкие цены, небанальный ассортимент, душевное отношение, оригинальный подход и уникальная возможность для читателей продать лишнюю макулатуру._____
Сайт статичный, без респонсива и адаптива, никаких мобильный версий и бутсрапов. Ширина страницы 1100 пикселей, выровнена по центру экрана. Все тянущиеся элементы (заливки, линии, картинки) растягиваются по ширине экрана.
Желательно чтобы html проходил валидацию. Блоки с изменяющимся содержимым подстраиваются в соответствии с дизайном при уменьшении или увеличении контента (например, плашка под текстовым блоком, должна вертикально сжиматься и расширяться при изменении количества текста). Сайт нужно сверстать максимально близко к макету, соблюдая отступы, размеры, интерлиньяж и т. д. Поиск должен быть с автокомплитом. Все картинки должны быть 2x размера (для дисплеев с Ретиной).
В магазине нет безналичного расчета, оплата осуществляется только наличными.
_____
Вот ссылка на инвижн, где можно посмотреть все экраны (справа снизу есть переключалкя в режим просмотра всех экранов).
https://invis.io/QE8SGCBFY (пароль blackbooks)
А вот ссылка на подробное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1Wmy1J7UU5Wte8xY0rcVLjqMF0bEc3NPni4u1w8nWDH4/edit?usp=sharing
- Похожие заказы
- $70HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Срочно нужен исполнитель для натяжки уже готовой верстки на движок DLE. Пишите в лс, обсудим все условия и покажу, что нужно будет сделать.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $25
Необходимо сверстать лендинг. Сроки - до 1 октября, 12:00 по МСК. Кроссбраузерность обязательна! Скорость загрузки не менее 70 по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru Прикпреляйте примеры своих работ при отписке на проект. Все подробности обсудим с кандидатами.HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать адаптивную верстку на сайте avtomag50.ru на CMS Joomla 2.5.28 под мобильные устройства. На главной странице показывать поисковую строку и меню. В категории "Каталог" страница с поисковой строкой. Основное внимание на страницу результатов поиска ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется верстальщик Bootstrap + натяжка на Joomla 8 страниц Рассмотрю специалиста предоставившего ссылки на bootstrap работы 2-3 шт и стоимость работ (изучившего ТЗ) ТЗ https://docs.google.com/document/d/1QkYYS9cE_Y4svQZh32MIsFX8EEseDu277Dd43lMjdh0/edit ПРОСЬБА , кто просит предоплату , не писатьHTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо скопировать и уникализировать сайт (css, вертска, картинки) + контент, картинки, описание. Сделать хороший рерайт. Подробнее в ТЗ, файл. Прошу указывать окончательную стоимость.HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Есть сайт pesenok.ru, нужно заново сверстать с нуля, можно использовать bootstap. Главная, страница буквы (исполнителей), страница исполнителя (песни исполнителя), и собственно, страница песни. - 4 страницы. Необходим уникальный html и css код - новый, не переделанный старый (для ...HTML-верстка7 заявокЗавершен6 лет назад
Ищу верстальщика для адаптации сайта http://cliponlike.com/ и оптимизированного показа на мобильных устройствах. Сразу пишите цену и срокHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад