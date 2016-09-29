Верстка интернет-магазина из 12 страниц и интеграция его с CMS.

“Жизнь и приключения” — интернет-магазин, который занимается покупкой и продажей подержанных книг и тематических наборов. На сайте можно оформить подписку на буксбокс — набор-сюрприз из нескольких книг, который составляется индивидуально для каждого покупателя. От конкурентов магазин отличают низкие цены, небанальный ассортимент, душевное отношение, оригинальный подход и уникальная возможность для читателей продать лишнюю макулатуру._____

Сайт статичный, без респонсива и адаптива, никаких мобильный версий и бутсрапов. Ширина страницы 1100 пикселей, выровнена по центру экрана. Все тянущиеся элементы (заливки, линии, картинки) растягиваются по ширине экрана.

Желательно чтобы html проходил валидацию. Блоки с изменяющимся содержимым подстраиваются в соответствии с дизайном при уменьшении или увеличении контента (например, плашка под текстовым блоком, должна вертикально сжиматься и расширяться при изменении количества текста). Сайт нужно сверстать максимально близко к макету, соблюдая отступы, размеры, интерлиньяж и т. д. Поиск должен быть с автокомплитом. Все картинки должны быть 2x размера (для дисплеев с Ретиной).

В магазине нет безналичного расчета, оплата осуществляется только наличными.

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Вот ссылка на инвижн, где можно посмотреть все экраны (справа снизу есть переключалкя в режим просмотра всех экранов).

https://invis.io/QE8SGCBFY (пароль blackbooks)

А вот ссылка на подробное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1Wmy1J7UU5Wte8xY0rcVLjqMF0bEc3NPni4u1w8nWDH4/edit?usp=sharing