Нужно подключить/сделать несколько модулей на сайт: 1) Счетчик обратного отчета, До конца акции осталось ... , с возможностью задавать время окончания акции 2) Кнопку подписаться, где оставляешь мейл и по нему будут высылаться видео-советы или ворд-файлы 3) голосование ...
Верстка, интеграция, парсинг, настройка – WP Недвижка+Юр.усл
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сложные моменты по сайту: – поиск объектов недвижимости по яндекс.карте (нужно подключить); плюс в каждом объекте недвижки, нужно, что бы яндекс.карта с пометкой, где находится объект, заполнялось автоматом и выводилось снизу.
Требуется:
– сверстать адаптивный макет из PSD (главная, каталог недвижимости, карточка недвижимости, типовая услуга, например регистрация ооо, контакты и еще пару страниц);;
– интегрировать к WP;
– настроить WP и модули для работы с сайтом (фильтры недвижки/заявки что-бы уходили на нужные почты, высчитывался автоматом ипотека по квартире, слайдер прокрутки картинок в объектах недвижки и пр.);
– настроить выгрузку объектов на наш сайт с CRM intrumnet.com (несложная црмка, мы туда выкладываем каждый день объекты недвижимости, а она заливает объектов автоматом каждое утро на наш сайт и на авито, сландо, домофонд и пр., разобраться будет не сложно, вытягевает определенные пункты /описание/заголовки/цену/картинки и пр.);
– спарсить объявление с популярного сайта недвижки на наш сайт по категориям 1-ком квартиры, 2ух, дома, земельные, вытянуть нужно будет (цену, картинки, описание и вроде как все);
Если не можете выполнить часть пунктов, то рассмотрю отдельные части работ по пунктам.
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