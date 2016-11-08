Создать SVG карту по примеру

HTML-версткаЗавершен3 заявки143 просмотра
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День добрый.

Во вложении, пример и то что должно получится.

Заявки без  сроков и цен не рассматриваются.

Спасибо.

Огромные суммы у кого - не тратьте заявки -  сколько что стоит я понимаю

Спасибо 

7 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
stas_goshovsky
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$10
1 день
+1. Мои отзывы чуть ниже, не вижу смысла повторяться :)
Как и всегда - всё отлично!
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