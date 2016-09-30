Верстка лендинга

HTML-версткаЗакрыт13 заявок358 просмотров
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Необходимо сделать верстку лендинга по проектуОбязательное условие: кроссбраузерно, скорость должна быть не ниже  70 пс по сервису  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/При ответе на проект просьба прикреплять свои работы. На все вопросы по проекту отвечу кандидату

Срок: до 5 октября

Бюджет: 200 рублей

7 лет назад
potoropina74
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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