Создать локальную копию сайта с wixsite.com

Сверстать адаптивно несколько страниц сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://voipsngltd.wixsite.com/mysite/
предлагайте бюджет и сроки
- Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Макет в приложении.. Интересуют цены и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Перенести интернет-магазин на протокол https. Адрес магазина: http://shop-dance.com/HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
День добрый. Во вложении, пример и то что должно получится. Заявки без сроков и цен не рассматриваются. Спасибо. Огромные суммы у кого - не тратьте заявки - сколько что стоит я понимаю СпасибоHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть магазин на opencart, нужно скопировать его 7 раз и направить на новые домены. Суть задания - сделать 7 узконишевых магазинов на основе одного широконишевого. Модуль мультимагазин установлен.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для выполнения достаточно срочной работы ищу frontend разработчика. Имеются готовые макеты в PSD. Нужно сверстать, натянуть на Magento. Дизайн и детали проекта покажу кандидатам Требования Опыт верстки под Magento от 2-х лет; Соответственно, уверенные знания HTML/CSS/JS. Обязательно Bootstrap; Возможность быть ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Правки по верстке сайта. Сайт на yii, Адапитив. Без аванса и выкладки в портфолио.HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сложные моменты по сайту: – поиск объектов недвижимости по яндекс.карте (нужно подключить); плюс в каждом объекте недвижки, нужно, что бы яндекс.карта с пометкой, где находится объект, заполнялось автоматом и выводилось снизу. Требуется: – сверстать адаптивный макет из ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
“Жизнь и приключения” — интернет-магазин, который занимается покупкой и продажей подержанных книг и тематических наборов. На сайте можно оформить подписку на буксбокс — набор-сюрприз из нескольких книг, который составляется индивидуально для каждого покупателя. От конкурентов ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад