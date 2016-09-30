Адаптивная верстка сайта

Сверстать адаптивно несколько страниц сайта
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Дизайн сайта готов yadi.sk/i/OMK_JPTxvw5sh
Осталось только сверстать.
Одна страница, на движок натягивать не нужно
Сколько стоит?
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