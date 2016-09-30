Адаптивная верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт37 заявок460 просмотров
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Дизайн сайта готов yadi.sk/i/OMK_JPTxvw5sh

Осталось только сверстать.

Одна страница, на движок натягивать не нужно

Сколько стоит?

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
7 лет назад
odan123
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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