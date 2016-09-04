Подготовить фронтальную часть сайта согласно ТЗ

К сожалению нормально поработать не получилось, исполнитель сорвал все сроки (при этом сам же их и выставлял), работа до конца не доведена, если Вам важны сроки и коммуникабельность исполнителя - советую выбрать другого, в скайпе поймать исполнителя на время реализации проекта было крайне сложно, вся переписка шла по факту через почту, ответы были не чаще чем один раз в сутки, т. е. говорить о какой-либо оперативности не приходится.