Подготовить фронтальную часть сайта согласно ТЗ

HTML-версткаЗакрыт1 заявка147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подготовить фронтальную часть сайта согласно ТЗ для программиста back-end программиста. Оплата делится на два этапа: за готовую панель администратора, личный кабинет и за фронтальную часть сайта.

7 лет назад
RSergeyRA
Сергей 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
trene129
Иванова 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$100
14 дней
К сожалению нормально поработать не получилось, исполнитель сорвал все сроки (при этом сам же их и выставлял), работа до конца не доведена, если Вам важны сроки и коммуникабельность исполнителя - советую выбрать другого, в скайпе поймать исполнителя на время реализации проекта было крайне сложно, вся переписка шла по факту через почту, ответы были не чаще чем один раз в сутки, т. е. говорить о какой-либо оперативности не приходится.