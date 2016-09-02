Вёрстка сложного макета ~20 страниц

HTML-версткаЗакрыт15 заявок465 просмотров
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Добрый день ищу талантливого верстальщика для работы над крупным и достаточно сложным макетом превью экранов по ссылке http://bit.ly/2bHXQ75, отрисована только десктопная версия, мобильную прийдётся продумывать самим, бутстрап использовать нельзя, до мелочей докапываться будем.

На некоторых экранах есть графики строящиеся на основе статистики из онлайн сервисов, на данном этапе графики вставляем картинкой. На следующем подключаем к источникам данных умение работать с библиотеками построения графиков будет плюсом.

7 лет назад
dikon
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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