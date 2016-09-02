Вёрстка сложного макета ~20 страниц

Нужно сделать верстку сайта под CMS Simpla. Главная + 6 внутренних страниц сайта. Шаблон дизайна главной страницы: [url=http://s013.radikal.ru/i322/1606/39/1017a908346e.jpg]http://s013.radikal.ru/i322/1606/39/1017a908346e.jpg[/url] Нужно сделать ховеры. Интеграция в CMS Simpla, полная адаптивность сайта.
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Добрый день ищу талантливого верстальщика для работы над крупным и достаточно сложным макетом превью экранов по ссылке http://bit.ly/2bHXQ75, отрисована только десктопная версия, мобильную прийдётся продумывать самим, бутстрап использовать нельзя, до мелочей докапываться будем.
На некоторых экранах есть графики строящиеся на основе статистики из онлайн сервисов, на данном этапе графики вставляем картинкой. На следующем подключаем к источникам данных умение работать с библиотеками построения графиков будет плюсом.
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