Исправить верстку сайта, довести до конца

$20
HTML-версткаЗавершен46 заявок431 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Есть сайт, сверстанный, но не полностью, есть некоторые моменты которые надо подправить.Подробности в личку. (Сайт визитка, простой)

7 лет назад
kotyara13
Катя 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
VasylZhd
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Спасибо!работа выполнена отлично!всегда на связи и готов помочь!я давольна результатом и конечно рекомендую,как исполнителя.
Екатерина, очень хороший заказчик. Всегда даёт обратную связь. Точная постановка задачи. Оплата вовремя. На 100% рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Нужна верстка сайта

    Нужно сделать верстку сайта под CMS Simpla. Главная + 6 внутренних страниц сайта. Шаблон дизайна главной страницы: [url=http://s013.radikal.ru/i322/1606/39/1017a908346e.jpg]http://s013.radikal.ru/i322/1606/39/1017a908346e.jpg[/url] Нужно сделать ховеры. Интеграция в CMS Simpla, полная адаптивность сайта.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Шаблон досок объявлений для Tamaranga

    $40

    Необходимо сделать качественный такой же шаблона foodbay.com  Обязательно нужно чтобы шаблон хорошо отображался и был как на оригинальном сайта. Потребуется установка на сайт.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Адаптивная верстка и установка на движок  Сверстать лэндинг и установить на движок.   Верстка должна быть адаптивной, валидной, кроссбраузерной, семантической.   Чистый код, должна быть внедрена микроразметка schema.org и выполнена минификация HTML, CSS, JavaScript   Предпочтительные движки: WP или UMI.   ссылка на тз https://yadi.sk/i/oYRC_0jKuhdTN ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать адаптивную мобильную версию (Bootstrap)

    Есть готовый сайт http://balticmc.ru/new/ (лендинг пейдж). Нужно переделать верстку, сделать его адаптивным(Bootstrap)  1.Используя Bootstrap оптимизировать верстку сайта для мобильных устройств (на текущий момент - содержимое некорректно масштабируется).  2.Не использовать различные CMS, SQL- базы данных и проч.

    Bootstrap
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка простого макета c Twitter Bootstrap

    Необходимо сверстать макет из трёх страниц: главная, страница списка, внутреняя страница. Требования: 1. Вёрстка должна быть адаптивной, максимальная ширина - 1980, минимальная - 350px. 2. Необходимо использовать сетку twiter bootstrap. 3. При сужении окна, элементы выстраиваются друг под друга, ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка PSD -> HTML по возможности посадить на DLE

    Здравствуйте! Нужно сверстать макет.  Макет в PSD Сверстать нужно адаптивно с bootstrap Макеты есть под планшеты и мобильники Макеты вышлю кандидатам Ещё очень большим плюсом будет, если вы верстку потом сможете одеть на DLE

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Корректировка вёрстки

    $10

    Уважаемые фрилансеры!  Необходимо выполнить корректировку уже сделанной вёрстки. При смене основного шрифта на аналогичный, который поддерживает кириллицу, сместился весь текст в плашках (пример прилагаю).  Жду ваших предложений.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка и установка на движок

    Сверстать лэндинг и установить на движок.   Верстка должна быть адаптивной, валидной, кроссбраузерной, семантической.   Чистый код, должна быть внедрена микроразметка schema.org и выполнена минификация HTML, CSS, JavaScript   Предпочтительные движки: WP или UMI.   бюджет 3000 р.  срок от вас.  поэтапная оплата.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад