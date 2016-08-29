Убрать вывод названия и описания.

Есть макет в PSD. Сайт должен быть кроссбраузерным и адаптивным. Скорость загрузки не менее 70 по сервису developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Пожалуйста прикрепляйте примеры работ Огромная просьба, если вас не устраивает стоимость, не нужно писать и предлагать свои услуги за 100500 денег ;-) Время ...