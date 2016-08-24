15011992vvv

Виталий Конышев 15011992vvv

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Шапка сайта

    $3

    Добрый вечер! Знаю вас как хорошего исполнителя) Сделаете задание?) Убрать пустые места в шапке https://yadi.sk/i/xtBxvQNrumgde Убрать слева от контента вот это https://yadi.sk/i/KbzLbWP6umggq

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Шапка сайта

    $3

    Убрать пустые места в шапке   https://yadi.sk/i/xtBxvQNrumgde Убрать слева от контента вот это  https://yadi.sk/i/KbzLbWP6umggq

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Alexander_6424
Александр 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Шапка сайта
Замечательный заказчик! Оплата в срок, советую!!!
Отличный исполнитель!! Быстро,чётко! Хорошо с таким специалистом работать!Советую,не пожалеете!
Ответный отзыв
FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Убрать вывод названия и описания.
Положительный заказчик: четко знает что нужно, быстрая обратная связь, моментальная оплата.
Всё супер!Сделал задание за 3 минуты!Рекомендую!
Ответный отзыв
GCK
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Заказ логотипа
Хороший заказчик!)
Хороший исполнитель!Всё четко,быстро,качественно!)
Ответный отзыв