15011992vvv

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Добрый вечер! Знаю вас как хорошего исполнителя) Сделаете задание?) Убрать пустые места в шапке https://yadi.sk/i/xtBxvQNrumgde Убрать слева от контента вот это https://yadi.sk/i/KbzLbWP6umggq
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Закрыт
9 лет назад
Добрый вечер! Знаю вас как хорошего исполнителя) Сделаете задание?) Убрать пустые места в шапке https://yadi.sk/i/xtBxvQNrumgde Убрать слева от контента вот это https://yadi.sk/i/KbzLbWP6umggq
Убрать пустые места в шапке https://yadi.sk/i/xtBxvQNrumgde Убрать слева от контента вот это https://yadi.sk/i/KbzLbWP6umggq
Вот сайт http://prokotlyi.ru . Нужно убрать вывод названия и описания сайта после логотипа.
Сделать логотип на сайт