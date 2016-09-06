Создать внутреннюю страницу

$8
HTML-версткаЗавершен17 заявок286 просмотров
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Есть одностраничный лэндинг. Нужно добавить Адрес и телефон в верхний угол сайта и создать внутреннюю страницу, на которой поместить таблицу с ценами. Бюджет 500р.

7 лет назад
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
delorean88
Сергей 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
7 лет назад
$7
1 день
отлично!
Спасибо за опыт ) рекомендую как хорошего заказчика ) приятно работать
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