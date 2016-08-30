Верстка макета

Добрый день, коллеги! [b]Требуется [/b] Валидная pixel-perfect верстка макетов Натяжка верстки на действующий сайт newsplastic.ru на WordPress с учетом SEO особенностей [b]Имеется: [/b] Отрисованные макеты (десктоп и мобильные), UI-KIT – полный архив с макетами https://cloud.mail.ru/public/Mwc5/KrJpUTZEM Рабочий сайт на WordPress – newsplastic.ru с ...