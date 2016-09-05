Заверстать страничку с видами информеров

Собственно, нужно сверстать и натянуть на wordpress. Техническое задание и макеты прилагаю. Оплата по факту принятия на Вашем хостинге, после оплаты Вы отдаете сайт. В заявке прошу указывать сразу цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заверстать страничку:
https://drive.google.com/file/d/0B8UNRek6OIr4aEFWZkM2ZkN2cHc/view?usp=sharing (только информационные блоки), верстка шапки с меню имеется.
Необходимо соблюсти все необходимые современные стандарты верстки.
Знание как пользоваться github-ом
Цена/Сроки/Вопросы в ПМ
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