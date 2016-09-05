Заверстать страничку с видами информеров

HTML-версткаЗавершен6 заявок172 просмотра
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Необходимо заверстать страничку:

https://drive.google.com/file/d/0B8UNRek6OIr4aEFWZkM2ZkN2cHc/view?usp=sharing (только информационные блоки), верстка шапки с меню имеется. 

Необходимо соблюсти все необходимые современные стандарты верстки. 

Знание как пользоваться github-ом

Цена/Сроки/Вопросы в ПМ

7 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
detriat
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$12
1 день
Хорошая работа! Спасибо!
Всё прошло отлично. Оплата без задержек.
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