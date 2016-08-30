Верстка сайта и натяжка на WP

HTML-версткаЗакрыт14 заявок187 просмотров
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Добрый день!

Нужен сайт на вп

Макет вот https://drive.google.com/folderview?id=0B0SypoXALXYvR2wyS3huc1hVaXc&usp=sharing

PSD Вышлю в личку

ТЗ по ссылке

https://docs.google.com/document/d/1D1VP6RNEMc457ulpht8eevTWuhZNOHjJse-AkLD3YoY/edit?usp=sharing

Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!

Верстка сайта
7 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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