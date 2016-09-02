Темизация фильтров (верстка)

$30
HTML-версткаЗавершен6 заявок181 просмотр
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Задача: Темизировать фильтры и поместить в блок (блок имеется) на странице "мероприятия", на примере сайта юлмарта(https://www.ulmart.ru/search?string=samsung+galaxy&category=80252&sort=1&rec=false), чтобы каждый раздел можно развернуть и  поставить галочку, а текущее меню с лева убрать.

7 лет назад
olegk-88
Олег 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
neoVictor
Виктор 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад
$30
2 дня
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