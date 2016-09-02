Темизация фильтров (верстка)

Сайт работает на Wordpress. У нас на сайте в Internet Explorer некорректно работают «кнопки» темы: Если нажать на текст кнопки – то ссылка не работает, если нажать на пространство вокруг текста на кнопке – то ссылка работает: [url=http://joxi.ru/Q2KnjRKCGkDYmj]joxi.ru/Q2KnjRKCGkDYmj[/url] При ...