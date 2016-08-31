Верстка и интеграция блога в Wordpress

Здравствуйте друзья! Есть сайт [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fproiptest.com%2F][/url][url=http://proiptest.com/]http://proiptest.com/[/url] который висит на linux и django, выдает некоторые результаты. Нужно эти результаты оформить простенько, без наворотов. В целом нужно сверстать 4 страницы простенького сайтика, без всяких CMS ( как я это вижу [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F2hPV%2FS7Qj8zFWV][/url][url=https://cloud.mail.ru/public/2hPV/S7Qj8zFWV]https://cloud.mail.ru/public/2hPV/S7Qj8zFWV[/url] ) и натянуть все ...