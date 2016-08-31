Верстка и интеграция блога в Wordpress

Есть уже сверстанный магазин. Нужно внести 2 новые доработки в ней, а именно: [b]Сделать форму поиска по сайту[/b] - https://gyazo.com/9ff2c9f8577e69a550f9d3752fd5c2fb - при вводе в поисковую строку текста он вводится черным цветом (изначально серый) при этом внизу плавно появляется форма ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прилагаю макеты. Текстовое ТЗ по запросу.
Условия:
От 5 отзывов.
Подтвержденный работы в портфолио.
Общение голосов в скайпе.
Оплата после результата (ЯД или переводом).
От вас:
Сроки и согласие с условиями.
С уважением, Ильяс
- Похожие заказы
- HTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте друзья! Есть сайт [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fproiptest.com%2F][/url][url=http://proiptest.com/]http://proiptest.com/[/url] который висит на linux и django, выдает некоторые результаты. Нужно эти результаты оформить простенько, без наворотов. В целом нужно сверстать 4 страницы простенького сайтика, без всяких CMS ( как я это вижу [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F2hPV%2FS7Qj8zFWV][/url][url=https://cloud.mail.ru/public/2hPV/S7Qj8zFWV]https://cloud.mail.ru/public/2hPV/S7Qj8zFWV[/url] ) и натянуть все ...Завершен7 лет назад
Доброго времени суток Уважаемые! Необходимо мобильную версию ИМ farmaua.com адаптировать под Ускоренные мобильные страницы (AMP) Если с адаптацией текущей версии не выходит, то необходимо критически проанализировать текущую адаптивную версию магазина и устранить косяки верстки и ошибки. Возможно вы предложите переверстать ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется верстка и адаптация макетов для интернет-магазина на CS Cart. Джипеги макетов в приложении, детали обсуждаются с выборочными кандидатами в исполнители. Планируется долгосрочное сотрудничество по этому проекту. Обязателен опыт программирования и портфолио с CS Cart.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Мы ищем исполнителя на работы по верстке в HTML5. [b] [/b] [b]Описание работы[/b] Необходимо сверстать в формате HTML5 слайды с медицинским контентом и анимацией для показа в специальной программе, частично для iPad, частично для Android. Примерный объем ...Завершен7 лет назад
Прикреплен уменьшенный в 3 раза макет для верстки. Нужна адаптивная "резина" HTML5+CSS3 (чтобы верстка подстраивалась под разрешение экрана через @media screen): для мелких экранов - в 1 колонку (оба меню прячутся в 2 отдельных иконки "три ...Завершен7 лет назад
- $30
Задача: Темизировать фильтры и поместить в блок (блок имеется) на странице "мероприятия", на примере сайта юлмарта(https://www.ulmart.ru/search?string=samsung+galaxy&category=80252&sort=1&rec=false), чтобы каждый раздел можно развернуть и поставить галочку, а текущее меню с лева убрать.Завершен7 лет назад
Сайт работает на Wordpress. У нас на сайте в Internet Explorer некорректно работают «кнопки» темы: Если нажать на текст кнопки – то ссылка не работает, если нажать на пространство вокруг текста на кнопке – то ссылка работает: [url=http://joxi.ru/Q2KnjRKCGkDYmj]joxi.ru/Q2KnjRKCGkDYmj[/url] При ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Нужен сайт на вп Макет вот https://drive.google.com/folderview?id=0B0SypoXALXYvR2wyS3huc1hVaXc&usp=sharing PSD Вышлю в личку ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1D1VP6RNEMc457ulpht8eevTWuhZNOHjJse-AkLD3YoY/edit?usp=sharing Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!HTML-верстка14 заявокЗакрыт7 лет назад