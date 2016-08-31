"Допилить" и доработать мобильную версию интернет магазина

Доброго времени суток Уважаемые!

Необходимо мобильную версию ИМ farmaua.com адаптировать под Ускоренные мобильные страницы (AMP)

Если с адаптацией текущей версии не выходит, то необходимо критически проанализировать текущую адаптивную версию магазина и устранить косяки верстки и ошибки.

Возможно вы предложите переверстать ИМ с нуля, тогда пишите цену за данную работу.