Верстка сайта, 4 страницы, без CMS, Django

Здравствуйте друзья!

Есть сайт http://proiptest.com/ который висит на linux и django, выдает некоторые результаты.

Нужно эти результаты оформить простенько, без наворотов.

В целом нужно сверстать 4 страницы простенького сайтика, без всяких CMS ( как я это вижу https://cloud.mail.ru/public/2hPV/S7Qj8zFWV ) и натянуть все это на django.

Укажите стоимость работы, трезво, пожалуйста

Всем хорошего дня!

Жду ваших предложений.

С уважением,

Алексей