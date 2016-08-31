Верстка и интеграция, запуск сайта с CMS (возможно разделение задач)

HTML-версткаЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Необходима верстка сайта, интеграция и запуск с CMS - MODxRevo, либо Drupal.

Дизайн сайта в psd со всеми слоями предоставлюисполнителю.

Страницы сайта во вложенном файле в jpg (смотрите под заказом).

На пару страницах будут незначительные функциональныеуточнения, дополнения.

Уточнения по странице «Страница подраздела» - является однойиз порядка 150-160 страниц, поэтому нужны условия для заполнения в cms. Можем оказать поддержку-помощьв наполнении этих страниц. В них меняется только контент (а конкретно названия

папок, в некоторых иконки). Структуру каталогов, как в текстовом, так и в схематичном

виде, также вышлю исполнителю. Схема также понадобиться в личном кабинете.

Могу помочь на трудоемких, время-затратных этапах работыв разумных пределах, с целью поддержки своевременности по срокам и качества

работы.

Предпочтительны предложения со сроками до 14 дней, болееширокие сроки надо обосновать.

Предпочтительная работа с поэтапной постоплатой. В иныхслучаях безопасная сделка, либо незначительные до 10% авансовые выплаты, разделенные

поэтапной работой.

Предоплаты в 20 и более % с такими не работаю, даже непредлагайте.

Сайт в итоге должен быть запущен на доменевсяпромышленность.рф , отлажен и в полном объеме готов к работе.

Исполнитель качественно и в срок закончивший данный проект, «безголовных болей» для заказчика, с умеющий занять проактивную позицию по этому

проекту, может рассчитывать в дальнейшем на продолжение работы по данному

проекту.

Опыт работы на многостраничниках обязателен.

Рассмотрю, как общие предложения по работе, так и отдельныепредложения по верстке, и отдельно по интеграции и запуску.

Пишите предложения по цене и срокам.

7 лет назад
EvgeniyKarasev
Евгений 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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