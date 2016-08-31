Есть уже сверстанный магазин. Нужно внести 2 новые доработки в ней, а именно: [b]Сделать форму поиска по сайту[/b] - https://gyazo.com/9ff2c9f8577e69a550f9d3752fd5c2fb - при вводе в поисковую строку текста он вводится черным цветом (изначально серый) при этом внизу плавно появляется форма ...
Верстка и интеграция, запуск сайта с CMS (возможно разделение задач)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка сайта, интеграция и запуск с CMS - MODxRevo, либо Drupal.
Дизайн сайта в psd со всеми слоями предоставлюисполнителю.
Страницы сайта во вложенном файле в jpg (смотрите под заказом).
На пару страницах будут незначительные функциональныеуточнения, дополнения.
Уточнения по странице «Страница подраздела» - является однойиз порядка 150-160 страниц, поэтому нужны условия для заполнения в cms. Можем оказать поддержку-помощьв наполнении этих страниц. В них меняется только контент (а конкретно названия
папок, в некоторых иконки). Структуру каталогов, как в текстовом, так и в схематичном
виде, также вышлю исполнителю. Схема также понадобиться в личном кабинете.
Могу помочь на трудоемких, время-затратных этапах работыв разумных пределах, с целью поддержки своевременности по срокам и качества
работы.
Предпочтительны предложения со сроками до 14 дней, болееширокие сроки надо обосновать.
Предпочтительная работа с поэтапной постоплатой. В иныхслучаях безопасная сделка, либо незначительные до 10% авансовые выплаты, разделенные
поэтапной работой.
Предоплаты в 20 и более % с такими не работаю, даже непредлагайте.
Сайт в итоге должен быть запущен на доменевсяпромышленность.рф , отлажен и в полном объеме готов к работе.
Исполнитель качественно и в срок закончивший данный проект, «безголовных болей» для заказчика, с умеющий занять проактивную позицию по этому
проекту, может рассчитывать в дальнейшем на продолжение работы по данному
проекту.
Опыт работы на многостраничниках обязателен.
Рассмотрю, как общие предложения по работе, так и отдельныепредложения по верстке, и отдельно по интеграции и запуску.
Пишите предложения по цене и срокам.
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