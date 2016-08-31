Верстка landing page

Есть уже сверстанный магазин. Нужно внести 2 новые доработки в ней, а именно: [b]Сделать форму поиска по сайту[/b] - https://gyazo.com/9ff2c9f8577e69a550f9d3752fd5c2fb - при вводе в поисковую строку текста он вводится черным цветом (изначально серый) при этом внизу плавно появляется форма ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать landing page строительной тематики. Подробности обговариваются с кандидатами.
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