Joomla Небольшие работы по верстке

HTML-версткаЗакрыт7 заявок123 просмотра
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Необходимо сделать класс для верстки ячеек таблицы, как в примере на картинке.

Т.е. прописывая класс к некоторым ячейкам таблицы, текст в ячейке будет обладать свойствами - выравнивание по правому краю с определенным отступом.

Joomla
7 лет назад
petrovichalex
Александр 
37 летГермания
15 лет в сервисе
Был
год назад
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