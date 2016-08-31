Joomla Небольшие работы по верстке

Нужно сверстать лендинг по макету, нужно плавающее меню как тут aqspa.ru в мобильной версии кнопка меню, плюс на интерактивной картинке "что обычно есть в турецкой бане " должны быть лупы с подсказками , как тут http://stroyfond.ru/ На интерактивной карте, ...