Мы ищем профессионального SEO-копирайтера или команду для создания контент-маркетинговых статей, направленных на привлечение максимального количества органического трафика с поисковых систем. Тематика: заработок в интернете. Основная цель статей — привлечение аудитории и конверсия в регистрации на сайте.

Объем работ (под ключ)

1. Сбор и подготовка семантического ядра

- Анализ и подбор ключевых фраз на основе переданных базовых тем;

- Расширение списка ключевых слов и кластеризация запросов;

- Подбор дополнительных LSI-слов для улучшения ранжирования.

2. Разработка структуры и написание статей

- Количество статей: 10-50;

- Составление плана статей с учетом интента пользователей;

- Глубокая проработка тем, чтобы статьи полностью решали проблему пользователя (чтобы не было необходимости искать дополнительную информацию на других сайтах);

- Использование данных из ТОП-10 поисковой выдачи для формирования структуры статьи, с анализом конкурентов (выгрузка заголовков конкурентов и составление нового списка на основе других сайтов по запросам статьи);

- Определение важных метрик: структура контента, длина статей, ключевые элементы оформления (списки, подзаголовки, изображения и т. д.);

- Использование в тексте списков, таблиц, графиков и других визуальных элементов для повышения удобочитаемости и решении интента посетителя.

3. SEO-оптимизация

- Оптимизация заголовков (H1, H2, H3) под поисковые запросы;

- Форматирование текста для удобства чтения (абзацы, подзаголовки, списки);

- Внедрение ключевых слов и LSI-слов в текст без переспама;

- Добавление мета-данных (Title, Description, Alt для изображений);

- Внутренняя перелинковка с использованием анкорных ссылок между запланированными статьями.

4. Подбор и обработка изображений

- Поиск релевантных изображений (свободные для использования или ИИ);

- Оптимизация картинок (сжатие, обрезка, добавление alt-тегов);

- Вставка изображений в текст статей (загрузка).

5. Размещение статей на сайте

- Публикация через CMS (DLE);

- Настройка URL, slug, мета-данных;

- Проверка корректности форматирования и отображения.

- Проверка на ошибки и случайные ссылки.

Требования к исполнителю

- Опыт работы в SEO-копирайтинге и контент-маркетинге;

- Глубокое понимание принципов SEO и умение анализировать поисковую выдачу;

- Опыт работы с инструментами: Key Collector, Ahrefs, Serpstat, Google Keyword Planner;

- Опыт работы c какими либо CMS и комплексная публикация;

- Грамотность, структурированность и ответственность.

Формат работы

- Количество статей: 20-100;

- Средний объем статьи: 4000-10 000 знаков без пробелов (в зависимости от потребности в раскрытии проблемы и интента);

- Оплата: обсуждается (например, за 1000 символов и публикацию или другие условия для расчета объема работ, так как статьи будут разного размера);

- Сроки: обсуждаются.



В заявке укажите:

- Ваш опыт работы в написании не отдельных статей, а множества статей с их публикацией и перелинковкой анкорами;

- Что из перечисленного ваше плана работ Вы не делали и НЕ сможете сделать;

- Инструменты, которые вы используете для SEO-анализа и написания контента;

- Ваши предложения по улучшению ТЗ (если есть);

- Стоимость услуг и формат сотрудничества (за статью, за объем работы и т. д.).

- Если у вас есть опыт написания иностранных статей, укажите это и приложите пример;

- Порядок работ и расчетов;

- Когда можете приступить к работе;