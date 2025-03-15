Необходимо написать характеристику для товара, объемом до 200 символов. Текст должен быть грамотным, лаконичным и понятным, с акцентом на интерес покупателей. Все детали будут обсуждены в чате.
Написание и публикация SEO-статей для сайта, под ключ
Мы ищем профессионального SEO-копирайтера или команду для создания контент-маркетинговых статей, направленных на привлечение максимального количества органического трафика с поисковых систем. Тематика: заработок в интернете. Основная цель статей — привлечение аудитории и конверсия в регистрации на сайте.
Объем работ (под ключ)
1. Сбор и подготовка семантического ядра
- Анализ и подбор ключевых фраз на основе переданных базовых тем;
- Расширение списка ключевых слов и кластеризация запросов;
- Подбор дополнительных LSI-слов для улучшения ранжирования.
2. Разработка структуры и написание статей
- Количество статей: 10-50;
- Составление плана статей с учетом интента пользователей;
- Глубокая проработка тем, чтобы статьи полностью решали проблему пользователя (чтобы не было необходимости искать дополнительную информацию на других сайтах);
- Использование данных из ТОП-10 поисковой выдачи для формирования структуры статьи, с анализом конкурентов (выгрузка заголовков конкурентов и составление нового списка на основе других сайтов по запросам статьи);
- Определение важных метрик: структура контента, длина статей, ключевые элементы оформления (списки, подзаголовки, изображения и т. д.);
- Использование в тексте списков, таблиц, графиков и других визуальных элементов для повышения удобочитаемости и решении интента посетителя.
3. SEO-оптимизация
- Оптимизация заголовков (H1, H2, H3) под поисковые запросы;
- Форматирование текста для удобства чтения (абзацы, подзаголовки, списки);
- Внедрение ключевых слов и LSI-слов в текст без переспама;
- Добавление мета-данных (Title, Description, Alt для изображений);
- Внутренняя перелинковка с использованием анкорных ссылок между запланированными статьями.
4. Подбор и обработка изображений
- Поиск релевантных изображений (свободные для использования или ИИ);
- Оптимизация картинок (сжатие, обрезка, добавление alt-тегов);
- Вставка изображений в текст статей (загрузка).
5. Размещение статей на сайте
- Публикация через CMS (DLE);
- Настройка URL, slug, мета-данных;
- Проверка корректности форматирования и отображения.
- Проверка на ошибки и случайные ссылки.
Требования к исполнителю
- Опыт работы в SEO-копирайтинге и контент-маркетинге;
- Глубокое понимание принципов SEO и умение анализировать поисковую выдачу;
- Опыт работы с инструментами: Key Collector, Ahrefs, Serpstat, Google Keyword Planner;
- Опыт работы c какими либо CMS и комплексная публикация;
- Грамотность, структурированность и ответственность.
Формат работы
- Количество статей: 20-100;
- Средний объем статьи: 4000-10 000 знаков без пробелов (в зависимости от потребности в раскрытии проблемы и интента);
- Оплата: обсуждается (например, за 1000 символов и публикацию или другие условия для расчета объема работ, так как статьи будут разного размера);
- Сроки: обсуждаются.
В заявке укажите:
- Ваш опыт работы в написании не отдельных статей, а множества статей с их публикацией и перелинковкой анкорами;
- Что из перечисленного ваше плана работ Вы не делали и НЕ сможете сделать;
- Инструменты, которые вы используете для SEO-анализа и написания контента;
- Ваши предложения по улучшению ТЗ (если есть);
- Стоимость услуг и формат сотрудничества (за статью, за объем работы и т. д.).
- Если у вас есть опыт написания иностранных статей, укажите это и приложите пример;
- Порядок работ и расчетов;
- Когда можете приступить к работе;
Заявки фрилансеров
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