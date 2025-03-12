Необходимо найти информацию о древних тюркских народах, исповедовавших Тенгрианство, и написать статью на английском языке. Количество слов - 350-400. Используемые источники также должны быть на английском. Включите цитаты и примеры стиля написания.
Написание статьи на англ. яз на тему древние тюркские народы и их холо
Нужно написать оригинальную статью с учетом требований оформление в Word док на 1000 слов.
Тема: Древние тюркские народы и их холодное оружие/развитие и стили.
Важно: Источники должны быть на англ языке, будь то статьи или книги, так же прикреплена библиография. Брать русскоязычные материалы нельзя. Оригинальность текста 70-80% без цитат.
Требования к оформлению: Обзор литературы раскрывает состояние исследуемой проблемы в определенной области научных знаний с обоснованием направления исследования. Текст должен носитьобобщающий и аналитический характер и предоставлять исчерпывающий научный контекст исследований, которые релевантны представленному проекту. В этом разделе должно быть приведено не менее трех цитат. Рекомендуемые объем – 1000 слов.
Рекомендуемые примеры оформления:
1) She stated, "…(quotation)…" (Miele, 1993, p. 276), but she did not clarify which behaviors were studied.
2) Miele (1993) found that "…(quotation)…" in this case (p. 276), but what will the next step in researching this issue be?
3) According to Adams (1984), stakeholders include "…(quotation)…" (p. 24).
4) Based on the stakeholder theory Adams originally proposed a definition "…(quotation)…" (1984 p.24).
Длинные цитаты (более 40 слов)
Длинные цитаты выносятся отдельным блоком через двойной пробел, кавычки не используются. Информация в скобках дается после последней точки.
Пример оформления прикреплю ниже
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