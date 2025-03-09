Написать текста для сайта

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Закрыт29 заявок199 просмотров

Требуется написать пару текстов для сайта по дезинфекции.

Вышлю ТЗ всем желающим. Написать требуется самостоятельно, без использования AI.

Написание текстовНаписание рекламных текстовНаписание продающих текстов
2 месяца назад
dezmand93
Дмитрий 
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