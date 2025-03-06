Копирайтер для финансовых и банковских продуктов

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Закрыт6 заявок56 просмотров

Ищу копирайтера, который специализируется на написании текстов о финансовых и банковских продуктах, а также страховании. Объемы работы составляют от 6 до 18 текстов в месяц. Необходимо прислать расценки и выполнить тестовое задание.

Написание текстов
2 месяца назад
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