Требуется написать два текста: пресс-релиз объемом 2-3 тыс. символов и продающий текст объемом 400-600 символов. Задача имеет творческий характер, ожидается оригинальный подход и возможность писать на одном дыхании.
Описание к 11 товарам по фотографиям
Пробный заказ: Пожалуйста сделайте описание к 11 товарам по фотографиям:
https://watchcopy.pw/cartier-tank-p-998.html
https://watchcopy.pw/cartier-ballon-bleu-cartier-1044eta-p-1232.html
https://watchcopy.pw/cartier-ballon-bleu-cartier-1045eta-p-1233.html
https://watchcopy.pw/cartier-ballon-bleu-cartier-1046eta-p-1234.html
https://watchcopy.pw/cartier-ballon-bleu-cartier-1047eta-p-1235.html
https://watchcopy.pw/cartier-calibre-cartier-diver-703eta-p-858.html
https://watchcopy.pw/cartier-calibre-cartier-diver-726eta-p-881.html
https://watchcopy.pw/cartier-calibre-cartier-diver-p-976.html
https://watchcopy.pw/cartier-santos-cartier-1051eta-p-1239.html
https://watchcopy.pw/cartier-santos-cartier-1052eta-p-1240.html
https://watchcopy.pw/cartier-santos-cartier-1053eta-p-1241.html
Старайтесь больше акцентировать внимание именно на внешнем виде, так как техническое описание (параметры) есть в основном описании на странице. Больше про ассоциации, в стиле «глубокий цвет циферблата напоминает о морских глубинах» и.т.п.
Обязательно опишите цвет корпуса, циферблата, ремня, безеля, желательно стрелки, часовые метки, надписи
Готовый материал надо высылать в одном файле txt (после каждого текста пара пробелов) и каждое описание начинается с имени товара что бы я понимал что для чего написано. Вот такие заголовки - Cartier Tank MC 827
В писке есть очень похожие товары, отличающиеся только например цветом циферблатом, постарайтесь для каждого придумать что то свое.
Заявки фрилансеров
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