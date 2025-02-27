Ищется копирайтер для создания рекламных текстов. Необходимы цепляющие тексты для посадочных страниц, анализ эффективности и тестирование новых подходов. Ожидается предложение гипотез для улучшения CTR и изучение конкурентов на рынке США. Долгосрочное сотрудничество и стабильный поток задач гарантированы.
Планы статей для GPT
Ищу автора для написания планов статей для GPT.
Два вида работ:
Описываем внешний вид товаров по фотографиям в сайте. Размер 700-1000 знаков для каждого товара.
Задаю тему, вы придумываете или срисовываете в интернете идеи для статей по этой тематике. Размер каждой 700-1000 знаков.
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