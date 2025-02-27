Планы статей для GPT

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок141 просмотр

Ищу автора для написания планов статей для GPT.

Два вида работ:

  1. Описываем внешний вид товаров по фотографиям в сайте. Размер 700-1000 знаков для каждого товара.

  2. Задаю тему, вы придумываете или срисовываете в интернете идеи для статей по этой тематике. Размер каждой 700-1000 знаков.

ChatGPTНаписание статей
2 месяца назад
Poljot
Иван 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад

Заявки фрилансеров

Ержан
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Артур
 
35 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Матвій
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Арина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Юрий
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Юлианна
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Вероника
 
22 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Ольга
 
34 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Дарья
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Была
21 день назад
2 месяца назад
Владислав
 
24 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
246 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Копирайтинг
Артем
 
15 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Данило
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Изабелла
 
48 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Олег
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Орися
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
21 день назад
2 месяца назад
Алина
 
21 год
год в сервисе
Была
16 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад