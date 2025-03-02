Ищется специалист для написания статей на военную тематику или качественного рерайта. Задача включает написание 2 статей в день в течение месяца. Исполнитель должен быть из Украины. Укажите желаемую стоимость в разумных пределах.
Копирайтер для постов в Telegram
Ищу копирайтера для написания постов в Telegram. Нужен парень, который сможет писать 2-3 поста в неделю.
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