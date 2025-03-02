Копирайтер для постов в Telegram

Требуется копирайтер для написания и публикации статей на английском языке в нише здравоохранения для двух сайтов и соцсетей. Необходимо подготовить 8 статей в месяц с иллюстрациями. Показатель AI в AI-чекерах должен быть ниже 10%. Ожидается долгосрочное сотрудничество на несколько лет. Укажите стоимость услуг.