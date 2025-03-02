Копирайтер для постов в Telegram

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Закрыт12 заявок170 просмотров

Ищу копирайтера для написания постов в Telegram. Нужен парень, который сможет писать 2-3 поста в неделю.

TelegramНаписание постов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Леонид
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Юлианна
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Иван
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Інна
 
20 лет
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Тимофій
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Наталия
 
40 лет
год в сервисе
Была
16 дней назад
1 отзыв
2 месяца назад
Олексій
 
23 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Сэм
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
13 часов назад
2 месяца назад
Данило
 
17 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Алина
 
21 год
год в сервисе
Была
16 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Захар
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Алина
 
23 года
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад