Написать 2 текста

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Закрыт30 заявок314 просмотров

написать 2 текста

1. формат пресс релиза 2-3т симв

  1. продающий, кричащий 400-600 симв

прикрепил немного инфы.

задача больше творческая, написать на одном дыхании ... как получится, так получится)

Написание продающих текстов
2 месяца назад
guest_1741105269465
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