Поиск информации и написание короткой статьи на англ языке

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Закрыт37 заявок266 просмотров

Нужно найти информацию о древних тюркских народах исповедовавших Тенгрианство и написать статью с цитатами. Обязательно на англ.языке. Источники информации которыми вы будете пользоваться так же должны быть на англ.язе. Фото примера написания прикреплено ниже.

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