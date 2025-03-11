Ищется копирайтер для написания текстов для сайта, посвященного дезинфекции. Необходимо создать оригинальные материалы, следуя предоставленным ТЗ. Работа должна выполняться без использования искусственного интеллекта.
Написание, публикация статей с иллюстрациями или схемами на английском
Добрый день!
Задача - написание и публикация статей для развития SEO на 2 сайтах и публикация в соцсети. Статьи должны быть на английском, с подготовленными иллюстрациями (см. примеры), ниша - здравоохранение в США. Соответственно, нужно будет погружаться в нишу, объем работ от 8 статей в месяц. Не вакансия, но фронт работ на пару лет точно. Показатель AI в AI-чекерах должен быть меньше 10%.
Все гайды со ссылками по нише есть - будет легче разобраться, цель сотрудничества - работа в долгую.
Пример статьи с первого сайта - https://medicallicensing.com/medical-boards/west-virginia-board-of-nursing/
Пример статьи со второго сайта - https://credsy.com/blog/minimizing-operational-expenses-5-strategies
Примеры публикации постов в соцсети - https://www.linkedin.com/company/medical-licensing/posts/
AI в нашей тематике часто генерирует полную чушь. Речь идет о ручном написании с сверке информации.
Укажите пожалуйста, какой опыт в написании на английском и уровень (B2/C1/C2)?
Сориентируйте сразу примерно по стоимости в месяц. Стоимость можно корректировать в зависимости от сложности - это само собой, пока предварительно.
Спасибо.
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