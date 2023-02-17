Рерайтінг, копірайтінг, пошук в Інтернеті, наповнення сайту контентом.
Вітаю Вас на своєму акаунті!
Працюю швидко та якісно)
Маю досвід в наповненні сайтів, написання оригінального тексту та обробки готового.
Володію вільно українською та російською мовами, також рівень англійської мови Upper-Intermediate.
Інтернет маю весь день, тому на зв'язку постійно.
Розглядаю і разові проекти, і постійну основу роботи.
Буду рада співпраці на взаємовигідних умовах.
Чекаю на ваші пропозиції за моїми послугами.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
67%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$21
10 баллов
10 месяцев назад
Быстрая, четкая и качественная работа - благодарю Ирину, приятно взаимодействовать!)
Ответный отзыв
Всё отлично, быстро, понятно и вежливо) Рада сотрудничеству.
$1
10 баллов
год назад
Приятно работать с Ириной, быстрая коммуникация и реакция, внимательность и точность - рекомендую! Благодарю!
Ответный отзыв
Очень подробная консультация, четко поставлены задачи, приятное общение и помощь во всех вопросах. Рекомендую!