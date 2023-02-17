Рерайтінг, копірайтінг, пошук в Інтернеті, наповнення сайту контентом.

Вітаю Вас на своєму акаунті!

Працюю швидко та якісно)

Маю досвід в наповненні сайтів, написання оригінального тексту та обробки готового.

Володію вільно українською та російською мовами, також рівень англійської мови Upper-Intermediate.

Інтернет маю весь день, тому на зв'язку постійно.

Розглядаю і разові проекти, і постійну основу роботи.

Буду рада співпраці на взаємовигідних умовах.

Чекаю на ваші пропозиції за моїми послугами.