Shvchnk_kira

Ірина Shvchnk_kira

 
27 летУкраина/Одесса
год на фриланс-бирже
Была
2 дня назад
Рерайтінг, копірайтінг, пошук в Інтернеті, наповнення сайту контентом.

Вітаю Вас на своєму акаунті!

Працюю швидко та якісно)

Маю досвід в наповненні сайтів, написання оригінального тексту та обробки готового.

Володію вільно українською та російською мовами, також рівень англійської мови Upper-Intermediate.

Інтернет маю весь день, тому на зв'язку постійно.

Розглядаю і разові проекти, і постійну основу роботи.

Буду рада співпраці на взаємовигідних умовах.

Чекаю на ваші пропозиції за моїми послугами.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
67%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
OlgaFirs
Ольга 
35 летУкраина
год в сервисе
Была
8 часов назад
$21
10 баллов
10 месяцев назад
Подготовка плана статьи на английском языке
Быстрая, четкая и качественная работа - благодарю Ирину, приятно взаимодействовать!)
Всё отлично, быстро, понятно и вежливо) Рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
OlgaFirs
Ольга 
35 летУкраина
год в сервисе
Была
8 часов назад
$1
10 баллов
год назад
Подготовка плана статьи на английском языке
Приятно работать с Ириной, быстрая коммуникация и реакция, внимательность и точность - рекомендую! Благодарю!
Очень подробная консультация, четко поставлены задачи, приятное общение и помощь во всех вопросах. Рекомендую!
Ответный отзыв