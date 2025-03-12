Требуется автор для написания и публикации SEO-статей на английском языке для двух сайтов в нише здравоохранения в США. Объем работ - минимум 8 статей в месяц с подготовкой иллюстраций. Показатель AI в AI-чекерах должен быть менее 10%. Ожидается ручное написание и сверка информации. Укажите опыт и уровень английского, а также ориентировочную стоимость работ.
Стихи загадки
Писать стихи и загадки
Заявки фрилансеров
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