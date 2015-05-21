patr

Егор patr

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Делаю сайты в основном landing page.

Отзывы заказчиков

lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)
$15
10 баллов
10 лет назад
Скопировать сайт, wordpress
WordPress
Рекомендую! Настоящий профессионал. Выполнил все качественно и в срок
Всё было хорошо
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