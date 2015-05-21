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Егор
patr
patr
32 года
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Делаю сайты в основном landing page.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Даниил
lomotr
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов
(-3)
$15
10 баллов
10 лет назад
Скопировать сайт, wordpress
WordPress
Рекомендую! Настоящий профессионал. Выполнил все качественно и в срок
Всё было хорошо
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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