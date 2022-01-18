UX UI дизайн + аналитика программного продукта

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт7 заявок659 просмотров
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Нужны услуги UX UI дизайнера + аналитика  с серьезным бэкграундом для разработки интерфейса программного продукта - специального ПО для систем промышленного мониторинга.  

Наработана методология и есть кейсы использования ПО, продумана архитектура, определены сущности и связи. Базовый интерфейс сделан на простых макетах (MVP). Нужен UX. Анализ существующей системы, кейсов с перспективой развития продукта. Составление диаграмм переходов. UI - дизайн графического интерфейса для последующей верстки. Сейчас web делается на ангуляре.

При отклике предоставьте, пожалуйста, свои скиллы и проекты, в которых принимали участие (ваши задачи и достижения в этих проектах),  Для того, чтобы определиться со стоимостью предлагаемых услуг, у вас будет возможность посмотреть наше портфолио и аналогичные проекты. 

2 года назад
v-hotuncev
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
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