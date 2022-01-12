Разработка Mind Map структуру сайта

Доброго. Требуется из этой страницы отрисовать вместо нижних букв кнопки для выбора вариантов того что изображено на картинке. [url=https://www.figma.com/file/jiVuxTBS5eKmNCM1gtaXtG/Untitled?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/jiVuxTBS5eKmNCM1gtaXtG/Untitled?node-id=0:1[/url] Именно в этом стиле. Кроме того там где у нас монетка, дорисовать еще орехи, тоже как валюта использоваться будет.