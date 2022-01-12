Сделать дизайн мобильной игры

[table]Нужен UI/UX дизайнер в gambling проект. Необходимо будет сделать современные и красивые кнопки, иконки, всплывающие окна. Также необходимо это все грамотно расположить в интерфейсе для десктопной версии и мобильной. Наличие пикселей исключено. Все это ...
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Ищу талантливого дизайнера для создания интерфейса мобильной игры.
Кратко об игре: пошаговая тактическая игра про мехов (если знаете что это, то вам плюс).
На данный момент есть представление что должно быть, код игры уже пишется, но нет графического представления как это должно выглядеть.
По ссылке можно ознакомиться с объемом работы https://www.figma.com/file/GEOs2YHyyXF5bQmNP0XA9u/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF?node-id=0%3A1
Задача считается выполненной при обработке всех кейсов из ссылки.
Делать возможно где вам удобно, главное чтобы в конечном итоге смог открыть исходники и их редактировать (но фигма в приоритете).
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