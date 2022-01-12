Сделать дизайн мобильной игры

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт3 заявки626 просмотров
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Ищу талантливого дизайнера для создания интерфейса мобильной игры.

Кратко об игре: пошаговая тактическая игра про мехов (если знаете что это, то вам плюс).

На данный момент есть представление что должно быть, код игры уже пишется, но нет графического представления как это должно выглядеть.

По ссылке можно ознакомиться с объемом работы https://www.figma.com/file/GEOs2YHyyXF5bQmNP0XA9u/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF?node-id=0%3A1

Задача считается выполненной при обработке всех кейсов из ссылки.

Делать возможно где вам удобно, главное чтобы в конечном итоге смог открыть исходники и их редактировать (но фигма в приоритете).

2 года назад
miami_oxford
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад