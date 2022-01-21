Приложение, отрисовать страницу в том же стиле

Доброго.

Требуется из этой страницы отрисовать вместо нижних букв кнопки для выбора вариантов того что изображено на картинке.

https://www.figma.com/file/jiVuxTBS5eKmNCM1gtaXtG/Untitled?node-id=0:1

Именно в этом стиле. Кроме того там где у нас монетка, дорисовать еще орехи, тоже как валюта использоваться будет.