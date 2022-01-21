Сделать из этой картинки 3D эффект. На каждой звезде шаблон (рамка) с определённым количеством букв. Чтобы вписать своё имя. Звезды чтобы можно было выбрать пол М/Ж. На нашем сайте после оплаты открывался подарок, на который при нажатии ...
Приложение, отрисовать страницу в том же стиле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
Требуется из этой страницы отрисовать вместо нижних букв кнопки для выбора вариантов того что изображено на картинке.
https://www.figma.com/file/jiVuxTBS5eKmNCM1gtaXtG/Untitled?node-id=0:1
Именно в этом стиле. Кроме того там где у нас монетка, дорисовать еще орехи, тоже как валюта использоваться будет.
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