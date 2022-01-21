Приложение, отрисовать страницу в том же стиле

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен6 заявок610 просмотров
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Доброго.

Требуется из этой страницы отрисовать вместо нижних букв кнопки для выбора вариантов того что изображено на картинке.

https://www.figma.com/file/jiVuxTBS5eKmNCM1gtaXtG/Untitled?node-id=0:1

Именно в этом стиле. Кроме того там где у нас монетка, дорисовать еще орехи, тоже как валюта использоваться будет.

2 года назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
SergeyMalyshev
Сергей 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Просто супер, вот то что хотел прямо!
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