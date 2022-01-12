Звездную галлактику, карту с эффектом 3D.

Доброго. Имеем приложение, игру для разгадывания логотипов (а-ля Log Quiz) Требуется отрисовать иконку 1024*1024 для Апп сторе, Гугл плай. Чтобы ярко/кликабельно понятно. Прикреплен логотип, в идеале его задействовать в том числе. А так ваш полет фантазии, но те кто ...
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Сделать из этой картинки 3D эффект. На каждой звезде шаблон (рамка) с определённым количеством букв. Чтобы вписать своё имя.
Звезды чтобы можно было выбрать пол М/Ж.
На нашем сайте после оплаты открывался подарок, на который при нажатии открывалась вкладка со звездами.
Чтобы человек сам выбирал себе звезду.
Оплата происходит на нашем сайте. Вы должны будете сделать подарок который открывает вкладку со звездами. Чтобы это было уже все готовое. И мы просто вставили это в наш сайт.
Таким образом задача состоит из 2-х крупных направлений работы
1. Программирование связки с платежной системой
Оплата http://mixplat.com с плагином юманей Можно сделать . Звезды более примитивно в виде точек на разных слоях и надписей, а при нажатии показываь уже более красиво. Как-то так - https://codepen.io/victorfreire/pen/OMdjQp. 2. Визуализация2. Растянуть эту галлактику, подтянуть звезду, развернуть на сколько это будет возможно.
Отличаться они должны Цветом букв, которыми будет вписываться имя имя. Цвета голубой и розовый.
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