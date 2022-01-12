Прототип кликабельный сайта и мобильного приложения по ТЗ - срочно!

[table]Нужен UI/UX дизайнер в gambling проект. Необходимо будет сделать современные и красивые кнопки, иконки, всплывающие окна. Также необходимо это все грамотно расположить в интерфейсе для десктопной версии и мобильной. Наличие пикселей исключено. Все это ...
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Бюджет 40$ Сроки сегодня к ночи
Оплата после завершения работ по проекту
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