Иконка для игры

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен5 заявок663 просмотра
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Доброго.

Имеем приложение, игру для разгадывания логотипов (а-ля Log Quiz)

Требуется отрисовать иконку 1024*1024 для Апп сторе, Гугл плай. Чтобы ярко/кликабельно понятно.

Прикреплен логотип, в идеале его задействовать в том числе.

А так ваш полет фантазии, но те кто имеет опыт.

2 года назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Orangfolio
Роман 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$15
1 день
RUB
Отличная работа, рекомендую если Вам нужны красивые и оригинальные иконки.
Алексей, предоставил понятное ТЗ! Четко описал чего хочет, хорошо поработали! Рекомендую данного заказчика!