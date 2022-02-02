Разработка дизайна для интерфейса по игре

$106
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен1 заявка129 просмотров
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Подробности обсудили в ЛС

2 года назад
borisrybonka
Борис 
39 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
JuliZK
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$106
10 дней
UAH
Юлия отлично подошла к вопросу дизайна и справилась с задачей раньше срока. Большое вам спасибо!
Очень комфортно и приятно было работать с Борисом. Чёткая и грамотная постановка задачи, выплаты в срок, всегда на связи.