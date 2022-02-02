Продающий дизайн: сайты, лендинги, ui/ux. Всё, что ты делаешь, надо делать хорошо, даже если совершаешь безумство (Оноре де Бальзак)

Привет!

Меня зовут Юлия и я веб-дизайнер из яркой Одессы. Любимым ремеслом занимаюсь более 5 лет. За это время накоплено много опыта и нарисовано множество сайтов, лендингов, баннеров, логотипов, интерфейсов на различную тематику. Делаю качественно и в сроки дизайны любой сложности, умею слушать и слышать заказчика, внимательна к мелочам. Работаю по ТЗ и примерам работ.  Учту любые Ваши пожелания.

Работаю только по предоплате и безопасной сделке. Верну аванс, если не понравится работа.

Дизайны:

✔️Интернет магазины

✔️Landing page

✔️Баннеры

✔️Сайт-визитка

✔️Иконок

✔️Mobile App Design

✔️Наружная реклама

✔️Визитки/буклеты/меню

✔️Логотипы/Фирменный стиль

✔️2D Иллюстрации/Персонажи

✔️Дизайн упаковки

Владею программами:

❤️Adobe Illustrator

❤️Figma

❤️Adobe Photoshop