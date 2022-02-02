Продающий дизайн: сайты, лендинги, ui/ux. Всё, что ты делаешь, надо делать хорошо, даже если совершаешь безумство (Оноре де Бальзак)
Привет!
Меня зовут Юлия и я веб-дизайнер из яркой Одессы. Любимым ремеслом занимаюсь более 5 лет. За это время накоплено много опыта и нарисовано множество сайтов, лендингов, баннеров, логотипов, интерфейсов на различную тематику. Делаю качественно и в сроки дизайны любой сложности, умею слушать и слышать заказчика, внимательна к мелочам. Работаю по ТЗ и примерам работ. Учту любые Ваши пожелания.
Работаю только по предоплате и безопасной сделке. Верну аванс, если не понравится работа.
Дизайны:
✔️Интернет магазины
✔️Landing page
✔️Баннеры
✔️Сайт-визитка
✔️Иконок
✔️Mobile App Design
✔️Наружная реклама
✔️Визитки/буклеты/меню
✔️Логотипы/Фирменный стиль
✔️2D Иллюстрации/Персонажи
✔️Дизайн упаковки
Владею программами:
❤️Adobe Illustrator
❤️Figma
❤️Adobe Photoshop
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$106
10 баллов
3 года назад
Юлия отлично подошла к вопросу дизайна и справилась с задачей раньше срока. Большое вам спасибо!
Ответный отзыв
Очень комфортно и приятно было работать с Борисом. Чёткая и грамотная постановка задачи, выплаты в срок, всегда на связи.
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $150от 2 дней
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