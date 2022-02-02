JuliZK

Юлия Житник JuliZK

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Продающий дизайн: сайты, лендинги, ui/ux. Всё, что ты делаешь, надо делать хорошо, даже если совершаешь безумство (Оноре де Бальзак)

Привет!

Меня зовут Юлия и я веб-дизайнер из яркой Одессы. Любимым ремеслом занимаюсь более 5 лет. За это время накоплено много опыта и нарисовано множество сайтов, лендингов, баннеров, логотипов, интерфейсов на различную тематику. Делаю качественно и в сроки дизайны любой сложности, умею слушать и слышать заказчика, внимательна к мелочам. Работаю по ТЗ и примерам работ.  Учту любые Ваши пожелания.

Работаю только по предоплате и безопасной сделке. Верну аванс, если не понравится работа.

Дизайны:

✔️Интернет магазины

✔️Landing page

✔️Баннеры

✔️Сайт-визитка

✔️Иконок

✔️Mobile App Design

✔️Наружная реклама

✔️Визитки/буклеты/меню

✔️Логотипы/Фирменный стиль

✔️2D Иллюстрации/Персонажи

✔️Дизайн упаковки

Владею программами:

❤️Adobe Illustrator

❤️Figma

❤️Adobe Photoshop

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Отзывы заказчиков

borisrybonka
Борис 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$106
10 баллов
3 года назад
Разработка дизайна для интерфейса по игре
Юлия отлично подошла к вопросу дизайна и справилась с задачей раньше срока. Большое вам спасибо!
Очень комфортно и приятно было работать с Борисом. Чёткая и грамотная постановка задачи, выплаты в срок, всегда на связи.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $150от 2 дней
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