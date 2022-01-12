Нужен интерфейс для игры

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт6 заявок839 просмотров
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Нужен красивый интерфейс для мобильной инди игры в жанре фентези.

Несколько экранов, инвентарь, окно персонажа, рамки, плашки, кнопки, чекбокс, прогрессбар, возможен дозаказ каких то элементов.

От дизайнера требуется умение рисовать и соответствовать стилю. 

Ожидание уровня от дизайнера во вложении.

Ссылка на схему в личном сообщении, прикладывайте портфолио, примерную стоимость за всю работу или за час.

2 года назад
evgkut88
Евгений 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад