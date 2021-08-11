2d artist, concept artist

Маю більше 2 років досвіду роботи в команді як ігровий 2D-художник. Створюю середовища, персонажів, одяг, пропси, іконки, інтерфейси. Багато займалась підбором візуального стилю самої гри та можу легко підлаштовуватись під різну стилістику. Також маю базові навички в 3D.

Моє портфоліо можна переглянути тут -

https://www.artstation.com/arni_kitsune