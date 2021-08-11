juli_feshchenko

Юлия Фещенко juli_feshchenko

 
24 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
2d artist, concept artist

Маю більше 2 років досвіду роботи в команді як ігровий 2D-художник. Створюю середовища, персонажів, одяг, пропси, іконки, інтерфейси. Багато займалась підбором візуального стилю самої гри та можу легко підлаштовуватись під різну стилістику. Також маю базові навички в 3D.

Моє портфоліо можна переглянути тут -

https://www.artstation.com/arni_kitsune

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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_16285951092298
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Копирайтер английский язык
Довольна сотрудничеством!
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Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$15/час
от $10от 1 дня
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