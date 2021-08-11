2d artist, concept artist
Маю більше 2 років досвіду роботи в команді як ігровий 2D-художник. Створюю середовища, персонажів, одяг, пропси, іконки, інтерфейси. Багато займалась підбором візуального стилю самої гри та можу легко підлаштовуватись під різну стилістику. Також маю базові навички в 3D.
Моє портфоліо можна переглянути тут -
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Довольна сотрудничеством!
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$15/час
от $10от 1 дня
#1219